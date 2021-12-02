В шведском Эстерсунде проходит второй этап Кубка мира по биатлону. На 2 декабря запланированы две спринтерские гонки – у женщин и мужчин.

В 15:45 дан старт женской спринтерской гонке. Трансляция соревнований в прямом эфире доступна на телеканале «Матч ТВ».

Первой из россиянок в гонку уйдет Ульяна Нигматуллина. Она стартует под 27-м номером, 29-й на старт выйдет Кристина Резцова. Лариса Куклина начнет гонку под 46-м номером, Светлана Миронова – под 60-м. Валерия Васнецова стартует 86-й, Ирина Казакевич – 107-й.

Всего в спринтерской гонке примут участие 116 биатлонисток. В их числе Эльвира Эберг из сборной Швеции, итальянка Доротея Вирер и норвежка Тириль Экхофф.