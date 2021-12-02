Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».

Игра в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В этом матче Шестеркин сделал всего 33 спасения после 34 бросков. В том числе он совершил сейв клюшкой полевого игрока.

В текущем сезоне россиянин занимал место в воротах в 17 матчах в НХЛ и оформил один шат-аут.

В этой игре также отличился Артемий Панарин: форвард забил гол и отдал результативную передачу.

«Рейнджерс» в четвертый раз подряд стали победителями матчей и закрепились на пятом месте на Востоке. За игры сезона-2021/22 команда набрала 31 балл.