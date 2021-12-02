Форвард «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци стал единственным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не прошедшим вакцинацию от COVID-19. Спортсмена внесли в ковид-протокол и ограничили его участие в матчах.

Бертуцци накануне пропустил встречу с «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате. Игра завершилась победой «Детройт Ред Уингз» в серии буллитов (4:3). Известно, что отсутствие нападающего связано с тем, что он еще не привился.

Ранее Бертуцци пропускал три матча НХЛ из-за выезда в Канаду. На границе ему бы понадобился сертификат о вакцинации.

По информации The Detroit News, главный тренер команды Джефф Блэшилл сообщил, что игрок из-за ограничений не примет участие в чемпионате в ближайшие 10 дней.