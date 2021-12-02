Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что финал Гран-при не смогут перенести из японской Осаки в Сочи.

Ранее появилась информация о том, что финал Гран-при, который должен пройти с 9 по 12 декабря, решили отменить из-за распространения нового штамма коронавируса.

«Вариант с переносом в Сочи не рассматриваем, ведь до финала Гран-при осталось несколько дней», – заявил Горшков «РИА Новости Спорт».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что официально об отмене финала Гран-при по фигурному катанию объявят в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна закрывает границы для иностранных граждан с 30 ноября. Так власти государства отреагировали на распространение нового штамма коронавируса под названием «омикрон».