Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клэбо договорился со спонсором федерации лыжным видов спорта Норвегии – стриминговым сервисом Viaplay. Информацию сообщает издание Aftenposten.

Ранее сообщалось, что Клэбо может отказаться от участия во втором этапе Кубка мира. Лыжник не хотел носить на стартовом комбинезоне логотип нового спонсора федерации.

Таким образом, норвежец сможет выступить на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. Соревнования пройдут с 3 по 5 декабря.

Этап КМ откроют спринты, затем спортсмены пробегут гонки с раздельным стартом, а в заключительный день, 5 декабря, состоятся эстафеты.