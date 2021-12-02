Защитник «Спартака» и экс-игрок сборной России Илья Кутепов заявил, что хотел бы изменить свое положение во второй команде. Спортсмен рассказал, на какие предложения он готов согласиться.

Купетов отметил, что, прежде всего, им движет желание играть в футбол.

«Спартак» – великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен», – цитирует защитника Sport24.

Кутепов добавил, что не готов быть игроком запаса. Если его позовут играть в другую команду, он может ответить положительно. Однако выгодное предложение от «Спартака» станет приоритетом.

Напомним, с сезона 2021/22 игрок чаще всего появляется на поле со вторым составом красно-белых. Его также берут в заявку основной команды, но на поле он не выходит.