Сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Старт будет дан в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте телеканала «Матч ТВ».

Биатлонисты пробегут три круга по 3,3 км. На дистанции будет два огневых рубежа: для стрельбы стоя и лежа.

От сборной России на гонку заявлены шесть биатлонистов. Четвертым на старт выйдет Александр Логинов, под 13-м номером стартует Эдуард Латыпов. 25-м гонку начнет Даниил Серохвостов. Карим Халили стартует под 55-м номером, а дебютант Кубка мира Василий Томшин выйдет на старт 71-м. Александр Поварницын получил 105-й номер.

Томшин и Поварницын заменили на Кубке мира неудачно выступивших на первом этапе Евгения Гараничева и Матвея Елисеева.