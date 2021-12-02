Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала ситуацию с недопонимаем ее слов по поводу российских спортсменов. Спортсменка принесла извинения болельщикам и соперницам.

Экхофф уверена, что инцидент произошел из-за неправильного перевода ее подкаста.

«Я хочу принести извинения российским слушателям. Сейчас, когда я вижу россиянина, я становлюсь супермилой, смотрю человеку в глаза, улыбаюсь и здороваюсь. Возможно, в последнее время я была сосредоточена не на биатлоне, а на том, чтобы смотреть россиянам в глаза и быть милой», — заявила биатлонистка в выпуске своего очередного подкаста.

Ранее Экхофф на одной из записей Экхофф рассказала, что российские биатлонистки отличаются высокомерным взглядом.