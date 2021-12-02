Российские врачи считают, что пандемия коронавируса не завершится в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос компании «Росгосстрах» и платформы «Доктор на работе».

Анализ показал, что только 11 процентов медиков ожидают снижения количества заболевших, 42 процента прогнозируют незначительный рост числа пациентов, а 29 процентов думают, что произойдет резкий скачок. Оставшиеся респонденты не могут оценить будущее пандемии.

Участники опроса названи отказ населения от прививок, ношения масок и самоизоляции основными причинами, которые мешают победить инфекцию. Также врачи посетовали на активное посещение общественных мест и недостаточную личную гигиену граждан.

Доктора отметили, что увеличилось число обращений с постковидными осложнениями. 63 процента опрошенных рассказали о частых просьбах о реабилитации после перенесенного COVID-19.