Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев заявил, что проведение финального этапа Гран-при на территории нашей страны не рассматривается. Его не собираются переносить в Россию после отмены в Японии.

Заключительный старт в Осаке находится под угрозой срыва из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции.

«Насколько я знаю, вариант переноса финала Гран-при в Россию даже не рассматривался. Для меня новость о грядущей отмене финала Гран-при очень неприятная», – приводит слова Писеева РИА Новости Спорт.

По его словам, резервное место проведения турнира хорошо было бы предусматривать заранее.

Напомним, на соревнованиях в Японии с 9 по 12 декабря планировали поехать 11 российских фигуристов, квалифицировавшихся туда по итогам предыдущих стартов.