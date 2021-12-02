В шведском Эстерсунде дан старт мужской спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Первый спортсмен начинает гонку в 18:30 по московскому времени. Старт раздельный. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте телеканала «Матч ТВ».

Сборную России на соревнованиях представляют шесть биатлонистов. Первым на старт выйдет Александр Логинов под 4-м номером. 13-м на дистанцию уйдет Эдуард Латыпов. Под 25-м номером гонку начнет Даниил Серохвостов. Карим Халили выйдет на старт под 55-м. Дебютант Кубка мира Василий Томшин начнет гонку под 71-м номером, Александр Поварницын выйдет 105-м.

Томшин и Поварницын получили приглашение в сборную России после неудачного выступления Евгения Гараничева и Матвея Елисеева на первом этапе.

Биатлонистам предстоит преодолеть три круга по 3 километра. На дистанции будет две стрельбы – лежа и стоя.