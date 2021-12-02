Прошедший в Государственную Думу актер Дмитрий Певцов прокомментировал идею ввести паспорта для болельщиков Fan ID.

«Вот я не болельщик. Спрашиваю, а почему я должен платить за то, чтобы изготовлялись эти паспорта для тех, кто ходит на стадионы», – заявил Певцов во время пленарного заседания в Госдуме.

Актер добавил, что если ему вдруг захочется случайно попасть на футбол, он не сможет этого сделать. Процедура получения паспорта болельщика длится не один час.

«Внедрение паспорта болельщика – еще одна маленькая дифференциация людей. Маленькая, но важная вещь», – заявил Певцов, сравнив Fan ID с QR-кодами для вакцинированных от коронавируса.

Дмитрий добавил, что системы идентификации на стадионах позволяют выявлять нарушителей без использования паспорта болельщика. Певцов призвал сохранить равные права для всех граждан страны.