Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова негативно отреагировала на предложение норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз для в фигурном катании.

Иностранные коллеги предложили повысить ограничение до 17 лет. Экс-спортсменка убеждена, что все меры принимаются для борьбы с талантливыми российскими юниорками.

«Видимо, международная федерация делает всё, чтобы «вырубить» и исключить из борьбы за первые места россиянок. Нигде в мире нет такой скамейки запасных, такого резерва», – цитирует Бестемьянову «РБК-Спорт».

Она отметила, что отечественные спортсменки могут составлять конкуренцию на мировой арене уже в юном возрасте.

Сейчас ограничение для участия во взрослых официальных стартах составляет 15 лет.