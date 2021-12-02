Руководитель «Уильмса» Йост Капито заразился коронавирусом. Об этом стало известно, когда он стал положительный тест на COVID-19 перед Гран-при Саудовской Аравии.

Пресс-служба команды сообщает, что в настоящее время Йост соблюдает все рекомендации органов здравоохранения Великобритании. Его заражение не повлияло на персонал «Йильмса». Команда будет работать в соответствии с ранее утвержденным планом.

В текущем сезоне пройдет первая гонка на Гран-при Саудовской Аравии. Начало этапа запланировано на 5 декабря. Первый в истории этап в стране пройдет в Джидде на городской трассе.

«Джидда» – самая длинная из городских трасс Формулы-1. Ее протяженность – 6,175 км. Длиннее нее – только «Спа-Франкоршам (7,004 км.)