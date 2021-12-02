Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вспомнил о начале работы ведущим с Алиной Загитовой на телевизионном шоу «Ледниковый период» и рассказал о том, что изменилось с того момента.

Экс-спортсмен отметил, что перед съемками нужно было пройти пробы. В первый день он уже понял, что будет непросто появляться в кадре вместе.

«Мы попробовали почитать просто, по уху поработать. Я понял, что это будет очень тяжело. И я спокойно к этому отнесся, потому что вспомнил себя. Я понимал, что будет тяжело, вспоминая, с чего и я начинал», – заявил Ягудин в интервью на Youtube-канале Super.

Сейчас, по его словам, Загитова просит ей не помогать и не отвлекать – справляется со всеми задачами сама.

Напомним, ранее работу олимпийской чемпионки в качестве ведущей оценила Татьяна Тотьмянина, супруга Ягудина.