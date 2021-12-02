Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался об отмене финала Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в японской Осаке. Организаторы официально объявили, то соревнования не состоятся из-за распространения нового штамма коронавируса.

Плющенко заявил, что ждет информацию от российской Федерации фигурного катания на коньках. От его академии в соревнованиях должны были принять участие 4 спортсмена.

«Надеюсь, в итоге будет перенос финала Гран-при. Может быть, в Россию перенесут, у нас базы великолепные готовы – в Сочи, Красноярске, Челябинске, Петербурге, Москве. Было бы здорово», – заявил Плющенко «Спорт-экспрессу».

Евгений не удивлен тем, что соревнования отменили за неделю до старта. Сейчас весь мир существует в таких тяжелых условияъ.