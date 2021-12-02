Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что пока нет серьезных предпосылок для отмены Олимпийских Игр-2022 в Пекине (Китай). По его словам, этого не стоит опасаться.

Соревнования запланированы на 4-20 февраля 2022 года.

«Пока таких опасений у нас нет. На отмену финала Гран-при повлияло решение правительства Японии. К Китаю это имеет, мягко говоря, не самое прямое отношение. Ну а как будет развиваться ситуация с коронавирусом – это абсолютно непредсказуемо», – цитирует Горшкова пресс-служба ОКР.

Также специалист отметил, что Гран-при не является подготовкой к Олимпийским Играм. Это коммерческий турнир, входящий в план спортсменов.

Напомним, ранее стало известно, что заключительный этап серии в Японии был отменен из-за осложнения эпидемиологической ситуации и угрозы распространения нового штамма коронавируса.