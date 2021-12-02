Президент UFC Дана Уайт высказался об известном шведском бойце Хамзате Чимаеве.

Дана Уайт заявил, что Хамзат Чимаев – один из самых плохих парней из тех, с которыми он сталкивался. Швед готов биться с кем угодно. Он не думает о сроках поединка и прочих вещах.

«Никто не хочет драться с этим парнем. Все готовы выйти только в социальные сети и сказать то-то и то-то. Но когда дело действительно доходит до дела, никто не хочет драться с Хамхатом Чимаевым», – цитирует Уайта MMAJunkie.

Президент UFC призвал бойцов обратить внимание на Чимаева и провести с ним бой.

Чимаев в последний раз бился на турнире UFC 267, прошедшем 30 октября. Его соперником был представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат одержал победу удушающим приемом уже на четвертой минуте первого раунда.