Известный футбольный специалист, экс-игрок и бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи петербургской команды с «Ростовом» в 17-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). По его словам, игра может пойти по сценарию будущего сражения с «Челси» в Лиге чемпионов.

Матч РПЛ пройдет завтра, 3 декабря, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В еврокубке с английским клубом «Зенит» сыграет 8 декабря.

Стрепетов считает, что есть два варианта развития игры с командой Виталия Кафанова.

«Первый вариант — репетиция игры против «Челси», в этом случае с первых минут на поле выйдет оптимальный состав — Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Малком, Вендел, Сердар Азмун, возможно, вместе с Артемом Дзюбой. Замены будут сделаны только ближе к концу матча», – цитирует специалиста «Петербургский дневник».

По второму варианту Стрепетова, тренерский штаб Сергея Семака будет беречь ведущих игроков. В этом случае сыграет большинство российских футболистов из сборной.

Напомним, в турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые идут на первом месте. «Ростов» занимает лишь 11-ю строчку.