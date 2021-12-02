Российская биатлонистка Тамара Дербушева может принять участие в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Она состоится в пятницу, 3 декабря.

Дербушева сможет выйти на старт при одобрении врачей. Ожидается, что в пятницу, 3 декабря истечет срок карантина российской спортсменки. Она сможет выйти с самоизоляции и принять участие в спринтерской гонке.

Тамара Дербушева попала на карантин 29 ноября. Тест на коронавирус, сделанный в Норвегии, показал положительный результат. В настоящий момент биатлонистка чувствует себя хорошо. Она уже тренируется в самоизоляции.

Второй этап Кубка IBU стартовал вчера, 1 декабря. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла третье место в суперспринте. Лучший из мужчин – Антон Бабиков, стал четырнадцатым.