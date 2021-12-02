Фан-объединения «Спартака» «Фратрия» и Supporters Group сообщили, что они планируют провести акцию поддержки недавно задержанных болельщиков ЦСКА и покинуть трибуны на игре 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата».

Известно, что они уйдут на 19-й минуте 22-й секунде встречи со стадиона «Открытие Арена» в Москве. Игра состоится в субботу, 4 декабря. Также фанаты полностью откажутся от визуальной поддержки.

«Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные», – сообщается на сайте «Фратрии».

Так поклонники «Спартака» смогут выразить солидарность болельщикам ЦСКА, которые были арестованы после файер-шоу на матче против «Зенита» 28 ноября.