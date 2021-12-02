Защитник «Спартака» и игрок сборной России Георгий Джикия примет участие в голосовании на премии FIFA The Best в роли капитана национальной команды.

Награда вручается Международной федерацией футбола (ФИФА) с 2016 года.

«От сборной России в качестве капитана проголосует Георгий Джикия», — цитирует представителя пресс-службы сборной ТАСС.

В команде Валерия Карпина капитанами успели побывать шесть разных футболистов. Среди них – Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин. Джикия был единственным футболистом, кто выходит с повязкой дважды. Всего при Карпине сборная провела семь матчей.

По итогам голосования определится обладатель приза текущего года. В процессе выбора участвуют не только журналисты международного пула, но и главные тренеры с капитанами сборных.

Награда будет вручена 17 января 2022 года. Голосование продлится до 10 декабря 2021 года.