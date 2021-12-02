Спортивный журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о том, что ЦСКА снова принял решение перенести заседание совета директоров. Источник сообщает, что оно пройдет в середине декабря.

Карпов заявил, что решение принято в связи с инцидентом с болельщиками, который произошел после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Напомним, фанаты зажгли файеры, а после матча полиция задержала свыше 400 человек. ЦСКА взял паузу на то, чтобы уладить вопросы, которые связаны с инцидентом.

На прошлом совете директоров московского ЦСКА были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба на ближайшие три сезона. Руководству команды не понравился доклад менеджмента по управлению спортивным блоком и плану действий зимой. Детальный план будет представлен позже.