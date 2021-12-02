Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти пропустит игры команды в чемпионате Италии. Специалист получил двухматчевую дисквалификацию из-за неспортивного поведения.

По информации портала Football Italia, наставник не сможет находиться на скамейке у поля на встрече против «Аталанты» в субботу, 4 декабря, а также не попадет на матч с «Эмполи» 12 декабря.

Известно, что красную карточку за споры с арбитром Спаллетти получил накануне, 1 декабря. В игре против «Сассуоло» тренер начал конфликт на 91-й минуте. Матч 15-го тура чемпионата Италии завершился ничьей и счетом 2:2.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 36 очками. Специалист возглавляет команду с мая 2021 года, его контракт рассчитан до 2023-го.