Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов высказался о выступлении Ирины Казакевич на Кубке мира и рассказал о поддержке команды со стороны чемпионки мира Екатерины Юрловой.

Шашилов рассказал, что Юрлова иногда созванивается с биатлонистами из сборной России. Она состоит в комитете спортсменов. Екатерина часто подсказывает молодым биатлонистам. С инициативой недавней беседы выступили президент СБР Виктор Майгуров и Юрлова. Они хотели поддержать девушек.

Тренерский состав не участвовал в беседе. С Юрловой разговаривали только биатлонистки. Шашилов не знает, какие вопросы задавали Екатерине.

Также тренер женской сборной высказался о выступлении Казакевич. Она начнет гонку в последней группе.