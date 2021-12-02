Российские спортсмены Виктория Сливко и Дмитрий Иванов одержали победы в дисциплине суперспринт на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске по биатлону.

Представительница Тюменской области финишировала с единственным промахом. На второй позиции оказалась Анна Никулина из Новосибирской области. Она проиграла почти восемь секунд Сливко и допустила две ошибки. Третьей стала Анна Григорьева из Красноярского края. У нее – один промах и 13,4 секунды отставания.

Среди мужчин первенствовал Дмитрий Иванов, представляющий ХМАО. Он завершил гонку с двумя промахами. Второй стал победитель этапа Кубка мира из Санкт-Петербурга Максим Цветков: у него – столько же ошибок и 3,4 секунды проигрыша. Тройку замкнул Роман Сурнев из Ульяновской области.

Ранее, на первом этапе, Виктория Сливко уже становилась победительницей, но в большом масс-старте.