Соревнования по прыжкам в воду. Фото: Всероссийская федерация прыжков в воду

Соревнования по прыжкам в воду. Фото: Всероссийская федерация прыжков в воду

Казань получила право на проведение этапов Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Соревнования объединят два вида спорта на одной локации и пройдут весной 2022 года.

По информации пресс-релиза Международной федерации плавания (FINA), Казань примет турнир 8-10 апреля.

Первые соревнования в сезоне для прыгунов в воду стартуют в Монреале 25–27 марта. После российского этапа они продолжатся в Китае — Ухань (27-29 мая) и Чжухай (3-5 июня).

Представители синхронного плавания начнут выступать в США и Канаде 19–20 марта в виртуальном режиме. Этап во Франции состоится 1–3 апреля, в Австралия пройдет 7–8 мая. О датах и местах суперфиналов серии сообщат дополнительно.

Напомним, в конце 2022 года Казань также примет чемпионат мира по короткой воде.