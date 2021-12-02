Футболисты «Зенита» Вендел и Клаудиньо исполнили эффектный танец. Вендел выложил ролик в Инстаграм, где вместе с ними танцует их соотечественник Виктор «Стифлер» Соуза.

«Просто в ногу», — подписал бразилец ролик.

В нынешнем сезоне 24-летний Вендел провёл за «Зенит» 20 матчей, забил 4 гола и отдал один результативный пас. Клаудиньо — новичок сине-бело-голубых. Этим летом он перешёл в клуб из «Брагантино», провёл 15 игр, забил 5 мячей и отдал 2 результативных паса.

Завтра, 3 декабря, «Зенит» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу примет «Ростов». После 16 игр петербуржцы лидируют в таблице с 36 очками, на 4 очка от них отстаёт «Динамо».