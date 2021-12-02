Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к двукратному победителю Игр Евгению Плющенко. Ранее неоднократно сообщалось о конфликте между прославленными фигуристами.

«Это гениальнейший спортсмен. Я всегда это говорил и буду говорить, — сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Super. — Начинал со мной, закончил через много лет после меня. Четыре медали Олимпиады. Как спортсмен – гениальная личность. Как человек – не знаю».

Ягудин завершил карьеру после победы на Олимпиаде-2002, где Плющенко взял серебро. Последним стартом для Плющенко стала Олимпиада в Сочи-2014, где он завоевал золото в командном первенстве. До этого у него были также золото Турина-2006 и серебро Ванкувера-2010.