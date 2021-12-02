Ямайский бегун Неста Картер получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Reuters. По данным источника, о положительной пробе Картера стало известно в октябре, запрещённым препаратом оказался кломифен.

Картер завершил спортивную карьеру в августе 2021 года, заявив, что для лечения ему придётся использовать запрещённый препарат.

Для Картера это уже второе антидопинговое нарушение. Первое было вынесено в 2017 году. После перепроверки проб Пекина-2008 в его пробе был обнаружен препарат метилгексаниамин.

Из-за положительной пробы Картер был лишён золота в эстафете. Также его лишились Майкл Фрэйзер, Асафа Пауэлл и Усэйн Болт. Последний стал из девятикратного олимпийского чемпиона восьмикратным.