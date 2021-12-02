Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил рабочую визу, сообщает журналист Саймон Стоун в своём Твиттере. Немецкий специалист сможет дебютировать во главе клуба 5 декабря в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

63-летний специалист ради работы в «МЮ» покинул пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». Ожидается, что он доработает в клубе до конца сезона, после чего перейдёт на руководящую должность.

В сегодняшнем матче «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» руководить командой будет Майкл Кэррик.

Рангник возобновляет тренерскую карьеру спустя два года. Из-за перерыва в работе он не смог быстро урегулировать вопросы с визой.