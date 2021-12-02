Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Список лыжников объявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью ТАСС.

В мужском спринте выступят: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Сергей Ардашев, Денис Филимонов.

В женском спринте Россию представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анна Грухвина, Христина Мацокина и Лилия Васильева.

В «разделке» произойдут два изменения по сравнению с аналогичной гонкой в финской Руке. Денис Спицов и Евгений Белов заменят Александра Бессмертных и Илью Семикова.

Составы сборных России на эстафеты будут определены позднее. Состав будет сформирован по итогам субботних стартов. В обеих гонках примут участие по две российские команды.