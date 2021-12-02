Футбольный клуб «Навбахор» сделал официальное заявление после распространившихся обвинений в адрес бывшего главного тренера Андрея Канчельскиса. Руководству не понравилось, что клубу приписывают вину.

1 декабря в российских интернет-изданиях и соцсетях, где публикуются новости спорта, появились публикации о тренере Андрее Канчельскисе и угрозах в его адрес со стороны неизвестных лиц. Футбольное сообщество, как говорится в заявлении «Навбахора», по-разному восприняли информацию, после чего начали вводить население в заблуждение, обвиняя клуб в причастности к произошедшему.

«На решение ФИФА, вынесенное в августе 2021 года, обязывающее клуб выплатить $1,6 млн в качестве компенсации, подана апелляционная жалоба в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне, Швейцария», — говорится в сообщении.

ПФК «Навбахор» привлек иностранных юристов для защиты и подчеркнул, что предоставил в КАС доказательства для оспорения решения ФИФА.

«Также следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК «Навбахор» с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в КАС», — уточняется в заявлении.

Также представители клуба заверили, что до распространения сообщений в СМИ уже знали об инциденте от юриста Канчельскиса, но говорили о том, что не имеют отношения к инциденту. «Навбахор» готов помочь решить проблему и не исключает вероятности того, что информация распространялась специально — чтобы навредить репутации клуба.

«Уважаемые болельщики, наш клуб ответственно подходит к разрешению любого инцидента, привлекая юридическое сопровождение. Наш основной принцип — всегда разрешать все споры законным путем», — уточнили в ПФК.

Напомним, Канчельскис рассказал, что 22 ноября ужинал в кафе «Оазис», когда к нему подошли незнакомцы и сказали снизить требования к узбекскому клубу «Навбахор» — вместо выплаты $1,6 млн согласиться на $80 тысяч. В противном случае тренеру грозит физическая расправа.