На матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» смогут присутствовать до 50% зрителей от заполняемости стадиона, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Таким образом, игру на «Газпром Арене» смогут посетить порядка 31 тысячи болельщиков.

Обязательное условие посещение матча — наличие QR-кода либо о вакцинации, либо о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев. Болельщики до 18 лет смогут попасть на стадион без QR-кода.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится в среду, 8 декабря, начало — в 20:45 по московскому времени. Игра не имеет турнирного значения для петербуржцев: в пяти играх они набрали четыре очка и досрочно заняли третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы. Для «Челси» последний тур может повлиять лишь на распределение первого и второго места — лондонцы имеют 12 очков, столько же, сколько «Ювентус».