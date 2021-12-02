В Мадриде стартовал первый поединок 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021 между Россией и Швецией. На корт вышли россиянин Андрей Рублёв и швед Элиас Имер.

Во второй игре сегодня сойдутся Даниил Медведев и Микаэль Имер. В третьей игре Аслан Карацев и Андрей Рублёв сразятся с Андре Йоранссоном и Робертом Линдстедтом.

Рублёв занимает пятое место в рейтинге ATP. Элиас Имер идёт 171-м.

Победитель четвертьфинала сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией. В другом полуфинале сойдутся Хорватия и Сербия.