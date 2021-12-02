Игра 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021 между Россией и Швецией стала юбилейной для капитана российской команды Шамиля Тарпищева. Президент Федерации тенниса России проводит сотый матч на турнире в качестве капитана команды.

Дебютировал Тарпищев в качестве капитана еще со сборной СССР в 1974 году в игре с Югославией. Он рекордсмен турнира по числу матчей.

Отметим, что Тарпищев также работал капитаном женской сборной России на матчах Кубка федерации.

В первой игре 1/4 финала Кубка Дэвиса Андрей Рублёв встречается с Элиасом Имером. Россиянин выиграл первый сет 6:2.

Во второй игре сегодня сойдутся Даниил Медведев и Микаэль Имер. В третьей игре Аслан Карацев и Андрей Рублёв сразятся с Андре Йоранссоном и Робертом Линдстедтом.

Победитель четвертьфинала сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией. В другом полуфинале сойдутся Хорватия и Сербия.