Сегодня, 3 декабря, «Зенит» проведёт последний домашний матч РПЛ в 2020 году. В рамках 17-го тура чемпионата России в Санкт-Петербург приедет «Ростов». NVsport даёт прогноз состава сине-бело-голубых на игру с донской командой.

Вратарь. Михаил Кержаков

Станислав Крицюк продолжает восстановление после очередной травмы и в этом году уже не сыграет. Впрочем, не исключено, что в ворота «Зенита» он уже не вернётся. Зимой к команде может присоединиться Александр Васютин, здорово прибавивший в чемпионате Швеции. Есть подозрение, что голкипер уже готов стать первым номером петербуржцев. Хотя и Михаила Кержакова всё ещё рано списывать со счетов.

Крайние защитники. Алексей Сутормин и Дуглас Сантос

В игре с ЦСКА Сутормин остался в запасе, но вышедший Караваев не впечатлил. Хотя, справедливости ради, с ЦСКА почти никто не впечатлил. Однако в домашней игре с «Ростовом» Семак наверняка сделает ставку на атаку, а значит выпустит более заряженного на игру на острие Сутормина.

Место Дугласа Сантоса сомнению не подвергается. Круговой, даже несмотря на вызов в сборную, для места в основе пока не годится.

Центральные защитники. Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий

В последнее время «Зенит» периодически критикуют за игру в три защитника, но кроить схему в конце года нет никакого резона. С «Ростовом» место на поле снова займёт привычная троица, тем более, что беречь кого-то перед «Челси» необязательно.

Центральные полузащитники. Вилмар Барриос и Магомед Оздоев

На предматчевом брифинге Сергей Семак сообщил, что все полевые игроки выздоровели и вернулись в общую группу, а это значит, что он впервые может рассчитывать на всех четырёх основных центрхавов. Так что выбор игроков в среднюю линию остаётся главной интригой. С равной вероятностью на поле могут появиться Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Вендел. Мы всё же предполагаем, что Оздоев получит свой шанс в «старте», а Барриос сейчас выглядит сильнейшим в четвёрке. Венделу дадут ещё время набрать форму после повреждения, а Кузяев не очень впечатлил с ЦСКА.

Крайние нападающие. Малком и Клаудиньо

Альтернатива Малкому сейчас по большому счёту одна – Сутормин. Есть ещё универсал Ерохин, но он по-прежнему используется как «12-й игрок», джокер для выхода на замену. Андрей Мостовой неплохо заменил в паре матчей Клаудиньо и закрыл вопрос возможного ухода зимой. Но бразилец достойно провёл матч с ЦСКА, забил гол и, скорее всего, останется в составе.

Центральный нападающий. Артём Дзюба

Семак всё чаще выпускает Дзюбу на замену, что не очень нравится форварду. Но в игре с его бывшим клубом ждём Артёма на острие атаки с первых минут. Азмун окончательно сник и, кажется, доживает в Петербурге последние дни, изучая карту Лиона.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 3 декабря на «Газпром Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.