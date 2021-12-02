Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов раскритиковал работу тренеров женской сборной страны. В сегодняшнем спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде лучшей из россиянок стал Светлана Миронова с 20-м результатом. Ирина Казакевич заняла 47-е место, и именно её выступление больше всего разозлило Тихонова.

«Результат Казакевич говорит о безграмотной подготовке ее тренеров, если она столько проигрывает на последнем круге, — цитирует «РИА Новости» Тихонова. — Это неправильное распределение сил по трассе. Финишный круг должен быть всегда быстрее предыдущих, а у нас все наоборот. Наши биатлонистки могут лучше выступать, но ими руководят безграмотные тренеры.

Помимо Мироновой и Казакевич, на старт вышли Кристина Резцова (27-е место), Ульяна Нигматуллина (29-е), Лариса Куклина (43-е) и Валерия Васнецова (63-е).