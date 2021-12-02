Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова удалила свое свежее видео из ТикТока. Прославленная фигуристка выложила ролик, в котором она соблазнительно танцует в одном купальнике.

Некоторые подписчики раскритиковали Загитову за откровенный образ. В частности, ей ставили в вину, что она выставляет тело на всеобщее обозрение, хотя является татаркой.

В этом сезоне Загитова является соведущей Алекся Ягудина в шоу «Ледниковый период». В настоящее время она находится в Дубае, где примет участие в ледовом шоу «Спящая красавица».

Загитова — олимпийская чемпионка Пхёнчхана, чемпионка мира, и Европы, победительница финала «Гран-при», чемпионка России, чемпионка мира и победительница финала «Гран-при» среди юниорок. В конце 2019 года она объявила о приостановке карьеры и с тех пор не принимала участия в официальных стартах. Официально об уходе из спорта Загитова не объявляла.