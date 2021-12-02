«Аталанта» готова расстаться этой зимой с полузащитником Алексеем Миранчуком, утверждает Soy Calcio. Отмечается, что клуб из Бергамо планирует освободить место под новичка команды Жереми Бога.

Как сообщил журналист Николо Скира в Твиттере, «Аталанта» согласовала условия контракта с полузащитником «Сассуоло». Контракт с ивуарийцем будет рассчитан до 2026 года, сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

Ожидается, что Миранчук продолжит карьеру в «Зените». Скорее всего, речь идёт об аренде до конца сезона.

В нынешнем сезоне Миранчук потерял место в составе «Аталанты». Он провёл только семь неполных матчей в серии A, отдав одну голевую передачу.