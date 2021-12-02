Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Швед преодолел дистанцию за 22 минуты 58,7 секунды с одним штрафным кругом.

Второе место занял Эмильен Жаклен из Франции, также допустивший один промах. Его отставание от Самуэльссона составило 18 секунд.

Тройку лидеров замкнул соотечественник Жаклена Кантен Фийон Майе. На его счету 1 промах и отставание в 21,5 секунды.

Россиянин Эдуард Латыпов ни разу не промахнулся и занял четвёртое место с отставанием 26,1 секунды.

Александр Логинов занял 12-е место (1 штрафной круг, отставание 55,9 секунды), Алексей Поварницын — 27-й (1, 1.22,0), Саид Халили — 32-й (2, 1.29,7), Василий Томшин — 38-й (3, 1.36,0), Даниил Серохвостов с четырьмя промахами занял место в восьмом десятке.