Петербургский «Зенит» на своем поле примет «Ростов» в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» сегодня, 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, резервным рефери назначен Ян Бобровский.

На данный момент подопечные Сергея Семака единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 36 очков после 16 туров. «Ростов» во главе с Виталием Кафановым располагается на 11-м месте с 17 набранными баллами.

Помочь «Зениту» в сегодняшней игре не сможет голкипер Станислав Крицюк. Полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев восстановились от травм и смогут сыграть.