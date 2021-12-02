В норвежском Лиллехаммере стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 3 декабря, состоятся спринты коньковым стилем у мужчин и женщин.

Начало женской квалификации запланировано на 12:00 по московскому времени, четвертьфинальные забеги стартуют в 14:30. Пролог у мужчин начнется в 12:40, четвертьфиналы — в 14:55.

В состав женской сборной России на гонку войдут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анна Грухвина, Христина Мацокина и Лилия Васильева.

Мужскую команду России будут представлять Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Сергей Ардашев и Денис Филимонов.