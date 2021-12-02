Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Зайцева посетовала на падение результатов в отечественном женском биатлоне в последние годы. В сегодняшнем спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 20-е место.

«В наше время нельзя было опускаться ниже третьего места, потом стало полегче — надо было быть не ниже цветочной церемонии, а это шесть сильнейших, — цитирует «Матч ТВ» Зайцеву. — Когда я занимала 4-6 места, слышали в эфире: «Зайцева все проиграла, позор!» Сейчас мы радуемся, когда попадаем в двадцатку».

Зайцева — олимпийская чемпионка 2006 и 2010 года в эстафете и серебряный призёр Игр-2010 в масс-старте. Также на её счету было серебро в эстафете Олимпиады-2014, но решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне она была лишена награды из-за нарушения антидопинговых правил.