Женская сборная России по гандболу встретится с командой Камеруна в первом туре группового этапа чемпионата мира. Игра будет проходить на арене «Польеспортиу Пла де Л’Арк» в Лирии (Испания) сегодня, 3 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Команды попали в группу В, где их соперниками также станут сборные Сербии и Польши. Для выхода в следующий этап соревнований достаточно занять место в топ-3 своей группы.

Затем в основном раунде турнира участники будут разделены на четыре пула по шесть сборных. По его итогам две лучшие команды из каждой шестерки выходят в четвертьфинал, а дальше играют по стандартной схеме плей-офф.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира в 2019 году российская команда завоевала бронзовые медали.