Российский теннисист Андрей Рублёв победил Элиаса Имера в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Швеция.

Пятый номер рейтинга ATP Рублёв взял первый сет со счётом 6:2. Во втором он вёл 5:3, но затем проиграл четыре гейма подряд, включая два своих, и уступил 5:7. В третьем сете дело дошло до тай-брейка, в котором Рублёв победил 171-ю ракетку мира 7:3.

Матч длился 2 часа 13 минут, из них почти половина времени (1:05) пришлась на третий сет.

Всего Рублёв взял четыре подачи соперника и проиграл три своих.

Россия повела в матче со Швецией 1:0. Во второй партии сойдутся Даниил Медведев и Микаэль Имер. В третьей игре Аслан Карацев и Андрей Рублёв сразятся с Андре Йоранссоном и Робертом Линдстедтом.

Победитель четвертьфинала сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией. В другом полуфинале сойдутся Хорватия и Сербия.