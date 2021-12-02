Швед Себастьян Самуэльссон стал лидером общего зачёта Кубка мира по биатлону. В сегодняшнем спринте на этапе в Эстерсунде он занял первое место. На его счету стало 121 очко в общем зачёте, Самуэльссон поднялся с девятой строчки на первую.

Норвежец Йоханнес Бё опустился на второе место, отставая от Самуэльссона на 1 балл (120). В сегодняшней гонке он занял девятое место.

Тройку замыкает Ветле Кристиансен, который сегодня стал пятым. На его счету 118 очков.

Четвёртым идёт старший брат Йоханнеса Бё Тарьей (117 очков).

На пятое место поднялся лидер сборной России Эдуард Латыпов. В спринте он занял четвёртую строчку, набрал 43 очка и имеет в активе 109 баллов.

Александр Логинов идёт 15-м (59 очков), Даниил Серохвостов — 25-м (44).