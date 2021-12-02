В Мадриде стартовал второй матч 1/4 финала Кубка Дэвиса между Россией и Швецией. На корт вышли второй теннисист мира Даниил Медведев и лидер сборной Швеции Микаэль Имер.

В первой партии Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом поединке вырвал победу у Элиаса Имера — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Если Медведев проиграет Микаэлю Имеру (94-й номер рейтинга ATP), то победитель противостояния определится в парном поединке. В нём Аслан Карацев и Андрей Рублёв сразятся с Андре Йоранссоном и Робертом Линдстедтом.

Победитель четвертьфинала сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией. В другом полуфинале сойдутся Хорватия и Сербия.