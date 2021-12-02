Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что соцсеть ТикТок заблокировала её видео с танцем в купальнике. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана выложила в ТикТоке ролик, где она соблазнительно танцует в одном купальнике. Некоторые подписчики выразили недовольство тем, что девушка выставляет напоказ своё тело, после чего ролик исчез из её профиля.

Загитова в сториз Инстаграм выложила скриншот, на котором видно, что видео не было удалено, но его заблокировали за «нарушение правил сообщества».

«Тик-Ток, ты чего?» — подписала скриншот Загитова.

В этом сезоне Загитова является соведущей Алекся Ягудина в шоу «Ледниковый период». В настоящее время она находится в Дубае, где примет участие в ледовом шоу «Спящая красавица».

Загитова — олимпийская чемпионка Пхёнчхана, чемпионка мира, и Европы, победительница финала «Гран-при», чемпионка России, чемпионка мира и победительница финала «Гран-при» среди юниорок. В конце 2019 года она объявила о приостановке карьеры и с тех пор не принимала участия в официальных стартах. Официально об уходе из спорта Загитова не объявляла.