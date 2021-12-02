Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам. Как сообщает Sky Sports, сейчас он занимается в составе родного датского клуба «Оденсе», в молодёжке которого выступал с 2005 по 2009 год.

Информацию издания подтвердил представитель клуба.

29-летний Эриксен в первом туре группового турнира Евро-2020 против Финляндии (0:1) потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что игрок перенёс сердечный приступ. Игра была прервана на целых полтора часа.

Дания, лишившись Эриксена, всё же смогла выйти в плей-офф благодаря разгрому России в последнем туре (4:1). Скандинавы на турнире дошли до 1/2 финала, где уступили в дополнительное время Англии (1:2).

В прошлом сезоне Эриксен провёл за «Интер» 34 матча и забил 4 мяча.